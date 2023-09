Det är många som har försökt läsa in politiska signaler i Elon Musks beslut på Twitter, men egentligen är de bara i linje med hur han alltid har tänkt. Det finns en djupt gående libertariansk, nästan Ayn Randsk, ådra i honom. Ur Elon Musks perspektiv håller det amerikanska samhället på att stelna av regelbördor och cancelkultur. Eller som han själv uttrycker det: ”Every year there are more referees, and fewer doers.”