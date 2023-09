Streep vill återuppstå i ny ”Mamma Mia”

Den stjärnspäckade Abba-musikalfilmen "Mamma Mia" hade premiär 2008 och följdes tio år senare upp med "Mamma Mia! Here we go again".

Att hennes rollfigur Donna – spoiler alert – inte överlever uppföljaren är inget problem, enligt Streep.

– Om hon (producenten Judy Craymer) kan komma på ett sätt att reinkarnera Donna skulle jag vara med på det. Eller så kan det vara så där som i en såpopera, där Donna kommer tillbaka och avslöjar att det egentligen var hennes tvillingsyster som dog, säger hon till Vogue.