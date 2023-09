Utvilat Sverige enkelt vidare i EM: "Skittråkigt"

Sveriges herrlandslag hade redan i måndags avslutat sitt gruppspel efter två segrar av två möjliga i lag-EM i bordtennis i Malmö arena. Gruppspelet i sig avslutades på tisdagen, men med en inplanerad vilodag under onsdagen fick alltså de blågula spelarna vila i två dagar innan torsdagens åttondelsfinal mot Österrike.

Någon ringrostighet ledde inte vilan till. Österrike städades av med 3–0 i matcher i åttondelsfinalen. Matchen visade vilken bredd det svenska herrlandslaget har – nu gick Kristian Karlsson in som tvåa bakom Möregårdh. Båda vann sina matcher med 3–0 innan Mattias Falk, som spelat som singeltvåa tidigare, säkrade segern via 3–1 i set i den tredje matchen.

Förbundskaptenen Jörgen Persson har lyxproblem när han ska matcha sitt lag. Kvartetten Möregårdh (rankad tolva i världen), Falck (20), Anton Källberg (21) och Karlsson (37) är de fyra som fått speltid under lag-EM hittills.

På fredagen väntar Ungern i kvartsfinal. En semifinalplats innebär ett säkrat brons eftersom det inte spelas någon match om tredjepriset i lag-EM, men de blågula spelarna jagar guld. Sverige är med sina 14 EM-guld i lag bäst i bordtennishistorien, men det senaste guldet kom 2002.

– Vi måste alla komma upp i en hög nivå för att slå Ungern, men vi är storfavoriter till att göra det och ta medalj, säger Möregårdh.

Arrangörerna har inte lyckats locka några stora skaror av publik till arenan under gruppspelet, men det var lite mer folk på plats under åttondelsfinalen. Nu hoppas Möregårdh på storpublik under fredagen och helgen. Även damerna är i kvartsfinal och möter Portugal.