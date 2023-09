I Berlin kan baksmällan hänga i fram till fredagen

Bakruset. Den inverterade formen av ruset.

Fyllans negativ.

De packades upside down, för att låna från tv-serien ”Stranger Things”.

Lika evig som berusningen har den hängt oss i hasorna sedan tidernas begynnelse. De första arkeologiska bevisen för framställning av öl är daterade till cirka 12 000 år före Kristus. Det rimliga antagandet är att bakfyllan är lika gammal – som medicinskt tillstånd vill säga.

För om ruset har varit en omistlig del av människans kulturella historia, har bakruset haft det svårare att hävda sig. Åtminstone jämfört med den uppburna plats tillståndet har idag, som en snittyta mellan full och nykter och skådeplats för ånger, uppror, självtvivel och allehanda bleka eftertankar.

Visst går det att hitta en rad antika källor som berör ämnet. Den brittiske författaren Ian Gately nämner ett par i boken ”Drink: A Cultural History of Alcohol” (2008), ett av de många populärhistoriska verk som finns om supandets ställning genom århundradena.

Det finns så klart en sådan bok även om bakfyllor. I ”Hung Over: The Morning After and One Man's Quest for a Cure” (2018) söker den kanadensiska journalisten Shaughnessy Bishop-Stall efter belägg för grekisk, romersk och även biblisk dagen efter-stämning. Men de flesta fynden han beskriver rör i själva verket pågående fyllor, sällan uppvaknandet från dem. Dessutom gör han upptäckten att de kurer som i våra tider antagits vara antika sätt att häva bakruset – vindränkt ål, råa uggleägg, rutten tång etc – egentligen var den tidens avvänjningsmedel.

Fisk till vinet är en sak, fisk i vinet en annan. Men det var i alla fall det som romaren Plinius den äldre rekommenderade för att få folk att avstå från kruset.

Jag tror det är bättre att leta efter bakfyllans kulturhistoriska begynnelse i samband med syndens inträde i det västerländska samvetet. ”Dagliga rus, uti sus” med ”harpor och spel och dans” slutar alltid med ”klagan i gråt, med jämmer och ack”, skriver den svenska skaldekonstens fader Georg Stiernhielm i dikten ”Hercules” från mitten av 1600-talet.