Det är söndag och match mellan flicklagen i Vedby- Rönne IF och Råå IF. Efter att 12-åriga Stina Gerken fått bollen klackar hon den upp i luften över huvudet på sig själv. Sedan tar hon ner den på bröstet och skjuter in bollen, ur snäv vinkel, i mål. "Snyggt Stina!" ropar någon.

Klippet, som lades upp på sociala medier förra måndagen, har fått över 9000 likes och mer än 130 kommentarer på Instagram.