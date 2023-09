Johan Glans sommarshow visas på bio

Johan Glans har en lång och framgångsrik komikerkarriär bakom sig. Han har medverkat i en mängd humor- och satirprogram som "Kvarteret Skatan" och "Parlamentet" samt i filmer och musikaler.

Tidigare ståupp-shower med Johan Glans inkluderar bland annat "World tour of Skåne", "World tour of Skandinavien" och "World tour of the world."

Visningsdagar på biografen: 29/11, 30/11 och 1/10.