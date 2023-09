Malmöregissören Milad Alamis film blir Sveriges Oscarskandidat

Fakta

Här är de senaste tio årens svenska Oscarskandidater:

2014: "Turist" (regi: Ruben Östlund), 2015: "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron" (Roy Andersson), 2016: "En man som heter Ove" (Hannes Holm), 2017: "The square" (Ruben Östlund), 2018: "Gräns" (Ali Abbasi), 2019: "And then we danced" (Levan Akin), 2020: "Charter" (Amanda Kernell), 2021: "Tigrar" (Ronnie Sandahl), 2022: "Boy from heaven" (Tarik Saleh), 2023: "Motståndaren" (Milad Alami).

"The square" är den senaste filmen som blivit slutgiltigt nominerad i kategorin.