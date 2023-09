Ett av de mest akuta problemen här och nu är hatpredikanter och extremistiska rörelser som sprider sina destruktiva budskap. Från Sveriges riksdag, via nätet, till gator och torg. Ledande sverigedemokrater har i allt för stor utsträckning tillåtits att hetsa mot muslimer, vilket har fått förödande konsekvenser för samhällsgemenskapen och nationens säkerhet. Kommunledningen i Malmö kommer aldrig att skriva under på Sverigedemokraternas beskrivning av vad Sverige och svenskhet är, eller ska vara.

Samhället måste agera kraftfullt mot såväl våldet som hatet. Malmö stad samarbetar med polisen, räddningstjänsten, föreningar, företag och trossamfund för att kunna agera när hataktioner äger rum. Både Malmöpolisen och Malmö stad har vid koranbränningar lämnat in polisanmälningar om hets mot folkgrupp, men lagstiftningen räcker uppenbarligen inte till.

För att motverka splittring och misstro krävs aktiva insatser. Stadens långsiktiga arbete bygger på ett brett engagemang för att bekämpa främlingsfientlighet och alla former av rasism, i samverkan med många olika aktörer. I det arbetet är det viktigt att understryka och erkänna att olika former av rasism har olika historiska och samhälleliga grunder och att samtiden nu även tydligt kräver ett arbete gentemot specifika uttryck som grundas på just islamofobi.