Svenska regeringar från Reinfeldt till Löfven och Kristersson har alla varit ”naiva” och aldrig ”sett det komma”. Sverige var ett av de länder i Europa där flest per capita valde att ansluta sig till IS. Först i april 2016 (två år för sent) kriminaliserades IS-resorna. I Norge hade det varit förbjudet sedan 2013. Totalt reste 300, varav 100 kvinnor och deras barn.

I IS-kalifatet utvecklades man till brutala ogärningsmän, torterare, mördare och våldtäktsmän oförsonligt hänsynslösa mot sina fiender. 150 av dessa IS-krigare, med evigt svuren trohetsed, återvände sedan som rockstjärnor till Sverige och till sin gamla radikala miljö i klansamhällena i alla de 60 utanförskapsområdena. Det är därifrån risken är störst – och inte utifrån – att radikaliserade våldsbejakande islamister nu tänker hämnas de koranbränningar som ägt rum i Sverige och Danmark.