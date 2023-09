Den 3 september tvingades guldjagande Häcken lämna Stora Valla utan poäng.

Malmö FF tillhör samma tabellkategori men snubblade inte.

Serieledaren i fotbollsallsvenskan sätter ytterligare press på toppkonkurrenterna i och med bortasegern mot Degerfors, 2–1.

När Häcken var i Värmland klagade bortalaget på en torr och långsam gräsmatta.

De förutsättningarna slapp Malmö, då ett tilltagande regn vätte underlaget.

Ändå var inte serieledarens bolltempo särskilt högt i en hyfsat jämn första halvlek.

Malmö förde dock spelet. Stefano Vecchia vandrade in i planen från sin position till vänster och var inblandad i mycket. När den stora chansen dök upp via en omställningspassning från Sergio Pena hade han skjutit in sig. Degerforsförsvararen Seid Korac halkade och Vecchia hittade bortre burgaveln.