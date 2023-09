Dieselpriset sänks från årshögsta nivån

Ledande drivmedelskedjor sänker priserna på bensin, diesel och så kallad biodiesel.

Riktpriset för 95-oktanig bensin sänks med 15 öre till 21:44 kronor per liter på bemannade stationer. Dieselpriset sänks samtidigt med 20 öre till 26:11 kronor per liter, ned från årshögstanoteringen på 26:31 kronor per liter.

För biodiesel (HVO100) sänks priset också med 20 öre till 32:97 kronor per liter.