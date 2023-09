I djurskyddslagen (9 kap. 1§, punkterna 5 och 6) står att djurförbud ska prövas av Länsstyrelsen när en dom om djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen vunnit laga kraft. Detta innebär att en person som dömts för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen kan fortsätta att ha djur i sin ägo under tiden hen överklagar domen. Processen kan ta flera år.

Att leva under ständigt hot om våld eller att inte veta när man får mat nästa gång är en mardröm, oavsett om offret är djur eller människa.

Det senaste året har medier uppmärksammat flera fall där djurägare misstänks för vanvård och våldsbrott mot djur, men där myndigheterna inte omedelbart har kunnat omhänderta djuren. Djurskyddet Sverige vill att lagen ändras så att djur som far illa inte tvingas stanna kvar hos sina misstänkta förövare medan en många gånger långdragen rättsprocess pågår.

Det är även så att ett beslut om omhändertagande av djur i flera fall inte kan verkställas – alltså att djuren faktiskt tas ifrån djurhållaren – innan beslutet vunnit laga kraft. Om djurhållaren väljer att överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och sedan eventuellt vidare till högre instanser, tvingas djuren att bli kvar hos djurhållaren under processen, vilken kan ta upp emot ett år eller mer i vissa fall. Under tiden är djuren utsatta för lidande eller riskerar att utsättas för lidande, något vi kan vara säkra på eftersom länsstyrelsen fattat beslutet just på dessa grunder.

Detta innebär att ett skyddslöst djur kan behöva leva i samma hushåll som sin förövare under lång tid, något som innebär ett stort psykiskt lidande.

Innan djurskyddsförordningen reviderades 2019 fanns en möjlighet för Länsstyrelsen att bestämma att beslut om omhändertagande eller djurförbud ska gälla omedelbart. Detta även om beslutet överklagas. Men i nuvarande djurskyddsbestämmelser saknas alltså denna möjlighet. När sådana bestämmelser saknas i speciallagstiftningen, i detta fall djurskyddslagstiftningen, gäller som huvudregel att ett förvaltningsbeslut inte får verkställas innan överklagandetiden har gått ut.

Från denna huvudregel kan undantag göras i vissa fall. Men reglerna för när detta får ske är otydliga och omständliga att använda för länsstyrelsen. Det innebär i praktiken att djur blir kvar hos sina förövare under överklagandeprocessen.