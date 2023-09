Mia Engberg gjorde film om sin cancer

Fakta

53 år, växte upp i Vällingby i nordvästra Stockholm. Utbildad vid Dramatiska institutet samt Ateliers Varan i Paris. Har bland annat gjort dokumentärerna "The stars we are", "165 Hässelby" och "Dirty diaries"-filmerna.

"Hypermoon" är den tredje och sista filmen i trilogin som inleddes med "Belleville baby" som hon fick Guldbaggen för i kategorin bästa dokumentärfilm 2013.

Mia Engberg är också forskare i media vid Stockholms konstnärliga högskola.