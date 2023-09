Orphei Drängar sjunger på Peter Gabriel-album

"This is home", är den tionde och sista att släppas från projektet och även den låt där Orphei Drängar medverkar. De övriga låtarna har släppts under året, en vid varje fullmåne.

– Vi spelade in våra partier på hemmaplan i Alfvénsalen i Uppsala tidigt i våras. Peter Gabriel övervakade det hela via länk, har körens ordförande Magnus Sjögren berättat för Upsala Nya Tidning.