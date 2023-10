Till Maria station är det bara 500 meter och därifrån tar det ungefär 8 minuter till Helsingborg C med pågatåg och för bussen ungefär det dubbla. Kommunikationerna har avgångar flera gånger i timmen.

I Mariastaden i norra Helsingborg har Estea ett av sina trygghetsboenden. Här är en trygghetsvärd anställd på boendet sju dagar i veckan. I det direkta närområdet finns ICA Supermarket och på kort avstånd finns all tänkbar service så som mataffärer, frisör, vårdcentral och även natur och strövområden i Pålsjö skog.

Samtliga lägenheter har hög standard med moderna vitvaror och flera av lägenheterna har balkong eller uteplats.

– Det är nytt och fräscht och i det närmaste underhållsfritt. Här blir det lätt att stänga dörren om man ska resa i väg, du behöver inte skotta någon snö och inte rensa några rabatter. Om du inte vill förstås! Hyresgästerna kan känna att de har möjlighet till precis det de vill och har ork till, fortsätter Anna Smith.

– Och kan vi skapa en Vi-känsla har vi lyckats, lägger hon till.

Den 12 oktober klockan 12-14 hålls öppet hus i fastigheten. Passa på att träffa en trygghetsvärd, se hur lägenheterna kan se ut och få en visning av gemensamma utrymmen. Adressen är Axeltorpsgatan 13 och 15 i Helsingborg. Läs mer och ansök via www.estea.se/mariastaden. Just nu erbjuder Estea en hyresfri månad för den som skriver hyreskontrakt under hösten.